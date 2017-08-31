"Мы уверены, что эти лица причастны к краже этих данных и вымогательстве имущества у литовских и иностранных граждан. Расследование довольно крупное и сложное. Да, все они граждане Литвы", - сказал Э. Шилерис.
Есть подозрения, что они требовали денег у литовских и иностранных граждан за сохранение данных в тайне.
В апреле в полиции Каунасского округа начато досудебное расследование о вымогательстве имущества, краже данных и краже личных данных впоследствии было передано Бюро криминальной полиции.
Хакеры украли из клиники личные данные клиники личные данные клиентов: имена, фамилии, личные коды, фотографии, сделанные до и после операции.
Служба спецрасследований допросила главу Lietuvos energija Мисюнаса
Председатель правление и генеральный директор...
По делу о краже данных Grozio chirurgija задержано трое подозреваемых
В досудебном расследовании о краже данных из клиники...
Авария в Вильнюсе: один автомобиль въехал в столб, другой перевернулся
В четверг, около 11.30 часов, в столичном районе Жверинас,...
В Вильнюсе столкнулись 4 автомобиля: образовалась пробка (5)
Полиция сообщает, что в Вильнюсе, на улице Осло, в...
В Вильнюсском районе на дороге погибла велосипедистка (1)
29 августа в Вильнюсском районе произошло трагическое...
TOP новостей
Ответ жалующимся на лето: литовская зима станет неузнаваемой (3)
Литовские зимы станут короче, однако вскоре могут...
Ландсбергис высказал свою позицию по вопросу присоединения к коалиции (8)
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...
Служба спецрасследований изъяла документы в Минфине Литвы
Литовская Служба спецрасследований (ССР), которая в...
Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется (64)
Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, а...
Уровень безработицы в Литве сравнили со средним показателем по ЕС
В июне 2017 года уровень безработицы в Литве составил 7,6% и...