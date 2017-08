По делу о краже данных Grozio chirurgija задержано трое подозреваемых

"Мы уверены, что эти лица причастны к краже этих данных и вымогательстве имущества у литовских и иностранных граждан. Расследование довольно крупное и сложное. Да, все они граждане Литвы", - сказал Э. Шилерис. Есть подозрения, что они требовали денег у литовских и иностранных граждан за сохранение данных в тайне. В апреле в полиции Каунасского округа начато досудебное расследование о вымогательстве имущества, краже данных и краже личных данных впоследствии было передано Бюро криминальной полиции. Хакеры украли из клиники личные данные клиники личные данные клиентов: имена, фамилии, личные коды, фотографии, сделанные до и после операции.

