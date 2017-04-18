План рэкетиров "не выгорел": их задержали бойцы "Араса"

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ru.DELFI.lt
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:57
Был подожжен автомобиль Škoda Octavia, от которого загорелись еще 3 автомобиля, угрозы и рэкет - все это для троих подозреваемых закончилось очной ставкой с бойцами "Араса".

Сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа расследует дело, связанное с уничтожением чужого имущества и вымогательством.

Расследование было начато после того, как 6 марта рано утром в Вильнюсе, на ул. Пяркункемё, сожгли автомобиль Škoda Octavia (2015 г.в.), от которого загорелись еще 3 стоявших рядом автомобиля. После этого неизвестные стали требовать у пострадавшего крупную сумму.

В ходе расследования были установлены подозреваемые ‒ 30 марта бойцы "Араса" задержали в Шальчининкай двоих подозреваемых в уничтожении чужого имущества и рэкете.

Оба задержанных требовали у пострадавшего 100 000 евро, угрожая расправой с членами его семьи.

В домах задержанных провели обыски. Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли законно приобретенное оружие ‒ пистолет. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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