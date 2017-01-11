Первое постановление в деле пьяного водителя: в тюрьму не сядет, но провинность обошлась дорого

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ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 16:39
11 января Вильнюсский участковый суд вынес приговор в деле Григориюса Дауды (1966 г.р.). то первый водитель в Литве, в крови которого было больше 1,5 промилле, осужденный за это нарушение по новому закону, вступившему в силу с 1 января 2017 года.
© DELFI

Дауда, работающий охранником, 2 января, около 17.30 ч., был остановлен в Вильнюсе, у перекрестка аллеи Саулетякё и Неменчинского шоссе. Дауда управлял автомобилем Renault Megane. Он сразу признал, что пьян.

Алкотестер показал 2,58 промилле (тяжелая степень опьянения). А анализ крови, взятый примерно через час, показал еще больше - 2,73 промилле.

Суд учел, что отягчающих вину обстоятельств нет, Дауда сознался и сожалеет о содеянном. Кроме того, он ранее не был судим, не наказывался в административном порядке, работает и т.д. Поэтому суд вынес довольно мягкое наказание: конфискация Renault Megane, штраф в размере 1883 евро и лишение прав на 2 года.

Решение суда еще может быть обжаловано.

По данным Литовской дорожной полиции, до 11 января полиция начала 60 расследований в отношении водителей, в крови которых было больше 1,5 промилле.

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