Паневежские спасатели снимали наручники с 9-летней девочки

Паневежские спасатели 13 июня получили необычный вызов: требовалось снять наручники с 9-летней девочки.

Звонок поступил в 14.27 ч. Спасателям сообщили, что в Паневежисе, в одном из многоквартирных домов на ул. Статибининку требовалась помощь ребенку.

Спасатели информировали, что дети играли с наручниками и надели их на ноги. Наручники случайно защелкнулись на ногах девочки.

Сообщается, что наручники срезали при помощи аккумуляторной дисковой пилы.

Девочка была освобождена, к счастью она не пострадала.