Паневежцы возили экстази из Голландии килограммами

Паневежская полиция задержала четверых подозреваемых в торговле крупной партией психотропных веществ, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

В феврале 2017 года в Паневежисе, на ул. Атейтес, полиция задержала безработного, ранее несудимого С.Л., 1983 г.р. У него в специальных тайниках в одежде было спрятано большое количество, больше 3 кг (около 10 000 000 таблеток) психотропного вещества - экстази. На черном рынке за них можно было выручить 100 000 евро, сообщает полиция.

Подозревают, что С.Л. действовал не один, а привозил контрабанду из Нидерландов с тремя другими паневежцами – Р.T., 1973 г.р., M.Р., 1983 г.р., Д.Л., 1973 г.р. Все четверо подозреваемых были взяты под стражу на 3 месяца.

Задержанные ранее были судимы за границей: двое за незаконное хранение наркотиков.

Полиция также расследует, не замешаны ли подозреваемые в торговле людьми.