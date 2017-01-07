От разбушевавшейся пассажирки досталось и таксисту, и его автомобилю

Однако этим разбушевавшаяся дама не ограничилась - стеклянной бутылкой она ударила водителя по голове.
Ущерб устанавливается. Ведется следствие.
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5 января, в 19.11 ч., в Вильнюсе, на ул. Л.Гирос, 46-летний старший музыкант военного оркестра за рулем Opel Zafira, разворачиваясь, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Evobus O 405 N, которым управлял 38-летним водителем.