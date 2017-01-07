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Однако этим разбушевавшаяся дама не ограничилась - стеклянной бутылкой она ударила водителя по голове.

В ночь на 7-е января, примерно в 1.45 час., в Вильнюсе на ул. Габийос агрессивная пассажирка ногами повредила автомобиль такси Volkswagen Sharan.

От разбушевавшейся пассажирки досталось и таксисту, и его автомобилю

От разбушевавшейся пассажирки досталось и таксисту, и его автомобилю В ночь на 7-е января, примерно в 1.45 час., в Вильнюсе на ул. Габийос агрессивная пассажирка ногами повредила автомобиль такси Volkswagen Sharan.

Трагедия в Йонишкелисе: в пожаре погиб ребенок В субботу в 14.40 час. пожарные получили сообщение, что в Йонишкелисе, на ул. Витауто, горит одноэтажный дом.

Музыкант военного оркестра доездился – начато расследование 5 января, в 19.11 ч., в Вильнюсе, на ул. Л.Гирос, 46-летний старший музыкант военного оркестра за рулем Opel Zafira, разворачиваясь, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Evobus O 405 N, которым управлял 38-летним водителем.

Операцию по спасению автомобиля сняли на видео 6 января рано утром в Вильнюсе сообщили о том, что на ул. Львово образовалась яма. Сообщалось, что на ее краю повис автомобиль. Автомобиль удалось переместить с этого места около полудня.