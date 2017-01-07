От разбушевавшейся пассажирки досталось и таксисту, и его автомобилю

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ru.DELFI.lt
суббота, 7 января 2017 г. 17:35
В ночь на 7-е января, примерно в 1.45 час., в Вильнюсе на ул. Габийос агрессивная пассажирка ногами повредила автомобиль такси Volkswagen Sharan.
Taksi automobilis
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Однако этим разбушевавшаяся дама не ограничилась - стеклянной бутылкой она ударила водителя по голове.

Ущерб устанавливается. Ведется следствие.

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Taksi automobilis
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