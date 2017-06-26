Осужден наркодилер, вёзший героин в цыганский табор

Вильнюсский окружной суд в понедельник имеющего гражданство Таджикистана и России мужчину, задержанного с большим количеством наркотиков, приговорил к 11 годам лишения свободы.

По утверждению государственного обвинителя прокурора Вильнюсский окружной прокуратуры Томаса Улдукиса, стоимость этих наркотиков на чёрном рынке превысила бы 1,2 млн евро. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что наркотики предназначались для жителей Вильнюсского цыганского табора, с которыми этот мужчина долгое время поддерживал тесные отношения.

Таджик вместе с другим мужчиной, в отношении которого следствие было прекращено за отсутствием его вины, 14 июня прошлого года были задержаны в Тракайском районе. Перед задержанием они на улице Дарюса и Гиренаса в Вильнюсе оставили пакет, в котором был почти килограмм героина.

Ещё несколько килограммов наркотика было обнаружено и изъято из тайников в автомобилях Хуршеда Рахимджанова: в одном было около 8 кг героина, в другом - более 11 кг.