Осужден мужчина, который облил жену бензином и поджег ее

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ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 16:55
18 января Паневежский окружной суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы 52-летнего жителя Пасвальского района П.Б., который облил бензином и поджег свою супругу. Мужчина был арестован в зале заседания.
© Shutterstock nuotr.

Суд установил, что 13 октября 2015 г., вечером, П.Б., находясь в нетрезвом состоянии на кухне своего дома облил жену бензином и поджег. К счастью, огонь успела потушить дочь женщины. У пострадавшей обгорело 45% поверхности тела.

Обвиняемого судили за покушение на убийство члена семьи, однако суд указал, что нет доказательства того, что П.Б. хотел убить супругу, поэтому обвинения переквалифицировали в нанесение тяжелых увечий опасным для общества способом (женщину супруг поджег в квартире, где находились и другие люди).

Однако суд указал, что П.Б. должен был осознавать, что его действия представляют опасность для жизни и здоровья другого человека. Поэтому несмотря на то, что он убить супругу не хотел, он все же нанес ей тяжелые увечья.

Суд не установил наличие смягчающих вину обстоятельств, отягчающее обстоятельство - мужчина совершил преступление в нетрезвом виде.

Пострадавшая никаких претензий и требований супругу не предъявила.

Однако в этом деле гражданский иск подала Паневежская территориальная больничная касса, которая понесла убытки из-за лечения пострадавшей.

П.Б. должен заплатить Больничной кассе 20 159,27 евро в качестве возмещения материального ущерба. Приговор суда еще может быть обжалован.

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