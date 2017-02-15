Основная версия убийства клайпедской певицы: разрыв отношений с помощником адвоката

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ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 14:00
15 февраля, около 9 ч., клайпедская полиция, разыскивавшая пропавшую 11 февраля Вилму Мартишюте (1972 г.р.) в Таураге обнаружили труп женщины в арендованном автомобиле. Предполагают, что женщина была убита несколькими выстрелами.
© DELFI montažas

11 февраля Мартишюте из Клайпеды уехала в Ретавас, по сведениям полиции, женщина поехала договариваться о работе. В тот же вечер связаться по телефону с ней уже не удалось.

Криминалисты выяснили, что Мартишюте могла оказаться в Таураге. Проверяя эту информацию, в Таураге, на ул. Даржу, во дворе частного дома был обнаружен автомобиль Renault, а в нем - труп Мартишюте. Хозяев дома на то момент в доме не было.

По словам полицейских, женщина была застрелена. Предполагают, что в нее стреляли несколько раз. Точное время смерти установят эксперты.

Автомобиль, в котором был обнаружен труп, был арендован. По сведениям полиции, ее арендовал другой человек - не Мартишюте.

Полиция установила подозреваемого - жителя Таураге 1964 г.р. Он объявлен в розыск.

Около 14 ч. полиция распространила фото подозреваемого. Полиция ищет Роландаса Амброзу (1964 г.р.).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Амброзы, просят звонить по номерам (8 446) 20 270, (8 446) 61 952 или 112.

Около 15.30 ч. полиция сообщила, что автомобиль подозреваемого Peugeot 605 был обнаружен в Таураге, на ул. Марю, у пункта автопроката, где Амброза 11 февраля взял напрокат автомобиль Renault (в нем позже нашли труп Мартишюте).

Певица Мартишюте начала свою карьеру несколько десятков лет назад в известной клайпедской группе Studija вместе с Иреной Старошайте.

Основная версия убийства женщины - личные отношения. 10 февраля в Facebook Мартишюте изменила статус на "в отношениях", а 11 февраля ее возлюбленный сообщил в полицию о ее исчезновении.

"Когда женщине за 40 и она сообщает о новых отношениях, значит, велика вероятность, что с прежними отношениями покончено. Поэтому и расследуем основную версию - личные отношения", - прокомментировали расследование полицейские.

По неофициальным данным, Амброза и Мартишюте какое-то время были вместе. В последнее время Амброза работал помощником адвоката в Клайпеде, в конторе Й.Анчюкайтиса и Р.Кайриса.

Главный прокурор Клайпедского округа Симонас Минкявичюс подтвердил, что автомобиль, в котором обнаружено тело Мартишюте, стоял во дворе дома матери Амброзы.

У Мартишюте, по словам Минкявичюса, не было никаких связей с криминальным миром, поэтому ее смерть не может быть связана, к примеру, с войной между бандами.

Более подробную информацию об этом деле полиция намерена представить в пятницу, когда появятся данные судмедэкспертов.

Rolandas Ambroza
Rolandas Ambroza
© Tauragės apskrities VPK nuotr.

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