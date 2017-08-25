Оправданного по делу об участии в вооруженном конфликте на Украине латвийца поймали с марихуаной

Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признавал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей. После этого, уже в суде он утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.
В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.
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