Операцию по спасению автомобиля сняли на видео

6 января рано утром в Вильнюсе сообщили о том, что на ул. Львово образовалась яма. Сообщалось, что на ее краю повис автомобиль. Автомобиль удалось переместить с этого места около полудня.

Яма образовалась из-за аварии водопровода. Яма длиной около двух метров образовалась под правыми колесами автомобиля Mitsubishi Outlander.

Глава коммуникации Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сообщил, что около 4 ч. недалеко от дома 89А, на ул. Львово, лопнула труба водопровода. Вода вымыла грунт и образовалась яма.

Приехав на место происшествия, специалисты перекрыли поставки воды по лопнувшей трубе, в 8 ч. утра последствия аварии еще ликвидировали.

Подобные аварии происходят в холода, когда ударяют сильные морозы, смещается грунт.

Без воды оставались 150 клиентов Vilniaus vandenys. Последствия аварии были ликвидированы около полудня. Устранить последствия аварии можно было только после того, как с того места убрали автомобиль.