Окруженный полицейскими подозреваемый в убийстве певицы застрелился

Подозреваемый в убийстве певицы Вилмы Мартишюте Роландас Амброза застрелился, окруженный полицейскими.

"Примерно в 19 часов было получено сообщение, что подозреваемый был замечен с оружием в Таураге, на улице Атейтес тако. По прибытии в район значительных сил полиции, Р. Амброза застрелился. Инцидент расследуется", - говорится в сообщении полиции.

15 февраля, около 9 ч., клайпедская полиция, разыскивавшая пропавшую 11 февраля Вилму Мартишюте (1972 г.р.) в Таураге обнаружили труп женщины в арендованном автомобиле. Предполагают, что женщина была убита несколькими выстрелами.

11 февраля Мартишюте из Клайпеды уехала в Ретавас, по сведениям полиции, женщина поехала договариваться о работе. В тот же вечер связаться по телефону с ней уже не удалось.

Криминалисты выяснили, что Мартишюте могла оказаться в Таураге. Проверяя эту информацию, в Таураге, на ул. Даржу, во дворе частного дома был обнаружен автомобиль Renault, а в нем - труп Мартишюте. Хозяев дома на то момент в доме не было.

По словам полицейских, женщина была застрелена. Предполагают, что в нее стреляли несколько раз. Точное время смерти установят эксперты.

Автомобиль, в котором был обнаружен труп, был арендован. По сведениям полиции, ее арендовал другой человек.