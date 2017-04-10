Ограблены продававшие литовские флажки белорусы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 апреля 2017 г. 15:23
9 апреля, в 14 ч., в деревне Труйкяй (Плунгесский район) шесть неизвестных силой усадили в автомобиль продававшего литовские флажки глухонемого гражданина Беларуси (1986 г.р.), увезли его в лес (дер. Кулскяй), где, применив силу, забрали у него 360 евро. Они оставили ограбленного мужчину в лесу.
© Skaitytojo nuotr.

Позже в деревне Йовайшишкес те же лица силой усадили в машину другого продававшего флажки глухонемого гражданина Беларуси (1996 г.р.), увезли его в дер. Станяляй, силой забрали у него 190 евро и 26 флажков, стоимостью 78 евро.

Нанесенный ущерб устанавливается.

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