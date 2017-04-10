Позже в деревне Йовайшишкес те же лица силой усадили в машину другого продававшего флажки глухонемого гражданина Беларуси (1996 г.р.), увезли его в дер. Станяляй, силой забрали у него 190 евро и 26 флажков, стоимостью 78 евро.

9 апреля, в 14 ч., в деревне Труйкяй (Плунгесский район) шесть неизвестных силой усадили в автомобиль продававшего литовские флажки глухонемого гражданина Беларуси (1986 г.р.), увезли его в лес (дер. Кулскяй), где, применив силу, забрали у него 360 евро. Они оставили ограбленного мужчину в лесу.

Ограблены продававшие литовские флажки белорусы 9 апреля, в 14 ч., в деревне Труйкяй (Плунгесский район) шесть неизвестных силой усадили в автомобиль продававшего литовские флажки глухонемого гражданина Беларуси (1986 г.р.), увезли его в лес (дер. Кулскяй), где, применив силу, забрали у него 360 евро. Они оставили ограбленного мужчину в лесу.

В Шяуляйском районе горела Гора Крестов 10 апреля, в 9.34 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Шяуляйском районе, в деревне Юргайчяй, на ул. Юргайчу горит Гора Крестов.

На литовском берегу пограничники обнаружили российскую учебную торпеду На берегу Балтийского моря литовские пограничники обнаружили российскую учебную торпеду.

В Вильнюсе погиб выпавший из окна мужчина 9 апреля, вечером, в Вильнюсе, на ул. Л.Гирос, из окна многоквартирного дома выпал человек. Он скончался на месте.