Ограблены продававшие литовские флажки белорусы

9 апреля, в 14 ч., в деревне Труйкяй (Плунгесский район) шесть неизвестных силой усадили в автомобиль продававшего литовские флажки глухонемого гражданина Беларуси (1986 г.р.), увезли его в лес (дер. Кулскяй), где, применив силу, забрали у него 360 евро. Они оставили ограбленного мужчину в лесу.
Позже в деревне Йовайшишкес те же лица силой усадили в машину другого продававшего флажки глухонемого гражданина Беларуси (1996 г.р.), увезли его в дер. Станяляй, силой забрали у него 190 евро и 26 флажков, стоимостью 78 евро.
Нанесенный ущерб устанавливается.