Ограблен каунасец, подвезший ночью девушек

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ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 15:34
Каунасская полиция 16 марта утром получила сообщение о том, что в Клебонишкском лесу неизвестные лица, угрожая огнестрельным оружием забрали у мужчины мобильный телефон, часы, привязали его к дереву и уехали на его Opel Meriva (2005 г.в.).
Miškas
© K. Cemnolonskio nuotr.

Представитель криминальной полиции Раймондас Балтадуонис рассказал предысторию этого происшествия.

Пострадавшему позвонили знакомые девушки и попросили отвезти их домой из микрорайона Дайнава. Около 2 ч. молодой человек приехал в условленное место, там было 3 незнакомых молодых людей. Мужчина отвез девушек домой и еще некоторое время ездил по городу с незнакомцами.

Потом к ним присоединились еще двое мужчин. Все они поехали в Клебонишкский лес, где и было совершено преступление. Молодого человека привязали к дереву.

Через какое-то время молодому человеку удалось отвязаться, добраться до ближайших домов и сообщить о происшествии в полицию. В течение суток полиция задержала подозреваемых.

С девушками молодой человек был знаком только по фейсбуку, лично с ними раньше не встречался.

Задержаны трое подозреваемых, 1 - несовершеннолетний (16-летний каунасец) уже судимый за грабеж. Еще один - трижды судимый за насилие в семье, за хранение наркотиков совершеннолетний молодой человек. Третий – 19-летний каунасец судимый за грабежи и незаконное хранение наркотиков.

Сейчас полиция допрашивает подозреваемых и решает вопрос назначения меры пресечения.

Первые двое свою вину признают дают показания, сотрудничают с полицией.

По словам подозреваемых, преступление было совершено спонтанно. Полиция ищет угнанный автомобиль.

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