Ограблен каунасец, подвезший ночью девушек

Представитель криминальной полиции Раймондас Балтадуонис рассказал предысторию этого происшествия.
Пострадавшему позвонили знакомые девушки и попросили отвезти их домой из микрорайона Дайнава. Около 2 ч. молодой человек приехал в условленное место, там было 3 незнакомых молодых людей. Мужчина отвез девушек домой и еще некоторое время ездил по городу с незнакомцами.
Потом к ним присоединились еще двое мужчин. Все они поехали в Клебонишкский лес, где и было совершено преступление. Молодого человека привязали к дереву.
Через какое-то время молодому человеку удалось отвязаться, добраться до ближайших домов и сообщить о происшествии в полицию. В течение суток полиция задержала подозреваемых.
С девушками молодой человек был знаком только по фейсбуку, лично с ними раньше не встречался.
Задержаны трое подозреваемых, 1 - несовершеннолетний (16-летний каунасец) уже судимый за грабеж. Еще один - трижды судимый за насилие в семье, за хранение наркотиков совершеннолетний молодой человек. Третий – 19-летний каунасец судимый за грабежи и незаконное хранение наркотиков.
Сейчас полиция допрашивает подозреваемых и решает вопрос назначения меры пресечения.
Первые двое свою вину признают дают показания, сотрудничают с полицией.
По словам подозреваемых, преступление было совершено спонтанно. Полиция ищет угнанный автомобиль.