Очевидец снял на видео операцию по спасению водителя VW Passat

9 января, после обеда, в Каунасе нетрезвый водитель VW Passat уехал с места ДТП и, не справившись с управлением, врезался в многоквартирный дом. Очевидец снял на видео операцию по спасению пострадавшего водителя.

Автомобиль врезался в дом на проспекте Прамонес.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 13.14 ч., в машине был зажат водитель, которого вызволяли спасатели.

Очевидец происшествия сказал порталу Kas vyksta Kaune, что автомобиль Volkswagen Passat "перемахнул" через бордюр autи на высокой скорости врезался в стену дома.

На снимках видно, что машина до этого ДТП побывала и в других.

Очевидец снял на видео операцию по спасению водителя.

Не исключено, что машина врезалась в дом, поскольку водитель потерял сознание. В социальных сетях каунасцы пишут, что перед тем, как врезался в дом, VW Passat участвовал еще в двух ДТП – у АЗС Statoil врезался в троллейбус, а на кольце зацепил еще одну машину.

Кольцевой перекресток водитель пересек не по дороге - об этом свидетельствуют следы протектора на снегу. По предварительным данным, водитель был нетрезвым. Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.