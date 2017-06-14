Обвиняемый США в мошенничестве Римашаускас останется под арестом

Вильнюсский окружной суд в среду отклонил жалобу адвоката обвиняемого в крупном мошенничестве Эвалдаса Римашаускаса, оставив в силе постановление Вильнюсского участкового суда о продлении ареста на три месяца.

Окружной суд полагает, что имеющиеся по делу данные позволяют считать, что Римашаускас мог совершить инкриминируемые ему преступные деяния. Суд также учёл, что данный гражданин Литвы обладает связями за рубежом, так как длительное время жил в Латвии и России, его супруга является гражданкой Белоруссии, он сам обладает действующей белорусской визой и часто ездил в эту страну.

"Эти данные, по мнению суда, усилили принимаемый вывод, что в случае, если не будет назначен арест, а более мягкая мера пресечения, он в любое время сможет сбежать от сотрудников правоохранительных органов Литовской Республики и от суда, и скрыться в каком-либо иностранном государстве", - говорится в сообщении суда.

Постановление Вильнюсского окружного суда о продлении ареста является окончательным и обжалованию не подлежит.

18 мая Вильнюсский окружной суд обязал Генпрокуратуру обратиться в Соединённые Штаты Америки за получением дополнительной информации о Э.Римашаускасе, которого должны судить американцы. Генпрокуратура новые данные должна представить суду в двухмесячный срок.

Западные СМИ сообщали, что Римашаускас подозревается в том, что этот гражданин Литвы мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США - Google и Facebook - 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро).

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил его арестовать на месяц, а примерно через месяц в Литву поступила просьба о его выдаче США.

Часть похищенных средств подозреваемый упомянутым компаниям уже вернул .