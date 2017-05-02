Обвиняемый США в мошенничестве гражданин Литвы останется под арестом

 (1)
BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 12:53
Вильнюсский окружной суд (ВОС) на прошлой неделе отклонил еще одну жалобу Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро), на продление ареста как меры пресечения.
© Shutterstock nuotr.

Как сообщила в минувшую пятницу английская национальная вещательная компания BBC, два интернет-гиганта США - Google и Facebook тоже признали, что им был причинен ущерб в результате действий обвиняемого в компьютерном мошенничестве литовца.

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил его арестовать на месяц.

Статьи по теме:
Google и Facebook признались, что понесли ущерб в размере 100 млн. долларов из-за действий литовца  (22)

Как сообщалось, правоохранительные органы США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

По данным Департамента юстиции США, Э.Римашаускас организовал схему мошенничества в период с 2013 по 2015 год.

13 апреля Вильнюсский участковый суд продлил арест Э. Римашаускаса еще на месяц. Подозреваемый и его адвокаты не согласились с продлением ареста и обратились с апелляционной жалобой в ВОС.

В минувшую среду коллегия трех судей провела заседание, подозреваемый не был доставлен на заседание суда, его интересы представляли два адвоката. Жалоба рассматривалась на закрытом заседании суда. Выслушав аргументы сторон, суд постановил, что оснований для удовлетворения жалобы арестованного нет.

Генпрокуратура информировала BNS, что просьба США о правовой помощи относительно экстрадиции Э. Римашаускаса еще не получена.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Обвиняемый США в мошенничестве гражданин Литвы останется под арестом (1)

Обвиняемый США в мошенничестве гражданин Литвы останется под арестом
Вильнюсский окружной суд (ВОС) на прошлой неделе отклонил еще одну жалобу Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро), на продление ареста как меры пресечения.

Сотрудников Дорожной полиции в Вильнюсе эвакуировали из здания

Сотрудников Дорожной полиции в Вильнюсе эвакуировали из здания
Сотрудникам дорожной полиции в Вильнюсе с раннего утра пришлось эвакуироваться: был обнаружен подозрительный чемодан.

В Каунасе во время пожара погибли два человека

В Каунасе во время пожара погибли два человека
В ночь с воскресенья на понедельник в Каунасе начался сильный пожар. Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома 20 человек, к сожалению, двоих спасти не удалось.

В Вильнюсе отличились водители Opel – и без прав, и пьяные (6)

В Вильнюсе отличились водители Opel – и без прав, и пьяные
1 мая вильнюсская полиция провела рейд. Утром полиция остановила двоих нетрезвых водителей, один из них работает охранником.

В Йонишкском районе погиб мотоциклист (1)

švyturėliai
В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.
Facebook друзья
Rambler's Top100