Обвиняемый США в мошенничестве гражданин Литвы останется под арестом

Как сообщила в минувшую пятницу английская национальная вещательная компания BBC, два интернет-гиганта США - Google и Facebook тоже признали, что им был причинен ущерб в результате действий обвиняемого в компьютерном мошенничестве литовца.

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил его арестовать на месяц.

Как сообщалось, правоохранительные органы США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

По данным Департамента юстиции США, Э.Римашаускас организовал схему мошенничества в период с 2013 по 2015 год.

13 апреля Вильнюсский участковый суд продлил арест Э. Римашаускаса еще на месяц. Подозреваемый и его адвокаты не согласились с продлением ареста и обратились с апелляционной жалобой в ВОС.

В минувшую среду коллегия трех судей провела заседание, подозреваемый не был доставлен на заседание суда, его интересы представляли два адвоката. Жалоба рассматривалась на закрытом заседании суда. Выслушав аргументы сторон, суд постановил, что оснований для удовлетворения жалобы арестованного нет.

Генпрокуратура информировала BNS, что просьба США о правовой помощи относительно экстрадиции Э. Римашаускаса еще не получена.