Обнаружено тело пропавшего мальчика Вани Берладина

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rus.DELFI.lv
вторник, 11 июля 2017 г. 21:13
11 июля в Курземе в лесу обнаружено тело пятилетнего мальчика Ивана Берладина, поиски которого велись со 2 июля. Полиция уже сделала первое заявление после обнаружения тела ребенка.
© Foto: Valsts policija

Тело мальчика было найдено 11 июля во второй половине дня возле Дубени (Гробиньский край). Полиция пока не может сказать, умер ли мальчик насильственным путем.

11 июля в поисках Вани Берладина в Гробиньском крае были задействованы военнослужащие Национальных вооруженных сил, сотрудники Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность.

Как сообщает пресс-служба Госполиции, "пропавший десять дней назад Иван Берладин был найден 11 июля около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края. Сейчас все свидетельствует о том, что ранее выдвинутая полицией версия, что ребенок мог заблудиться и блуждать один, — подтверждается. Для полного подтверждения этой версии будет проведена экспертиза. Расследование дела продолжается".

В Госполиции также отмечают, что в поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Как сообщалось, 2 июля полиция получила информацию, что 1 июля около 8.30 утра в Лиепае на улице Павилостас пропал проживавший по этому адресу пятилетний Иван Берладин. Сначала поиски мальчика велись около дома, но безрезультатно. Потом полиции стало известно, что ребенок на общественном транспорте уехал в Гробинский край в местечко Дубени. Поиски продолжились именно в этом районе. По всей видимости, оказавшись в Лиепае на площади Куршу, мальчик оказался на остановке и поехал на автобусе в сторону Гробини. Водитель конкретного автобусного рейса вспомнил, что в автобус действительно заходил мальчик, по описанию похожий на пропавшего Ивана. Водитель добавил, что на остановке на площади Куршу в автобус вошли несколько взрослых, и он подумал, что мальчик едет с кем-то из них.

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