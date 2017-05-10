Обнаруженные в таборе наркотики приводили к смерти наркоманов

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ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 15:09
10 мая Вильнюсский участковый суд вынес приговор в деле 30-летней жительницы Вильнюсского цыганского табора В.С. Полицейские задержали ее осенью прошлого года, когда она закапывала почти 150 доз сильнодействующих наркотиков недалеко от своего дома.
Vilniaus taboras
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Полицейские заметили закапывающую что-то в землю женщину 20 октября 2016 года. Полицейские знали, что она занимается распространением наркотиков. В 2009-2016 гг. она была судима за распространение наркотиков и другие преступления три раза.

на вопрос полицейских, что она закапывает, В.С. показала 148 свертков с порошком и сказала, что это наркотики, которые она накануне нашла в лесу и хотела сама употребить, поэтому для себя их и прятала.

После экспертизы выяснилось, что женщина пыталась спрятать 12,368 г порошка, в состав которого входило сильнодействующее наркотическое вещество – карфентанил с примесями. Карфетанил используют как успокоительное для крупных млекопитающих, например, слонов, а для человека даже мизерная доза этого вещества может быть смертельной.

Именно с этим веществом связывают массовые случаи смертности среди наркоманов табора, которые фиксировались год назад.

И во время расследования, и в суде В.С. утверждала, что хранила наркотики для себя. Однако в ее организме следов наркотиков не обнаружили.

Суд критически оценил ее заявления и признал ее виновной в хранении большого количества наркотиков с целью распространения. В.С. приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.

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