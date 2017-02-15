Обнаружен труп пропавшей несколько дней назад женщины

ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 14:00
15 февраля, около 9 ч., клайпедская полиция, разыскивавшая пропавшую 11 февраля Вилму Мартишюте (1972 г.р.) в Таураге обнаружили труп женщины в арендованном автомобиле. Предполагают, что женщина была убита несколькими выстрелами.
Stop Police
© A.Koroliovo nuotr.

11 февраля Мартишюте из Клайпеды уехала в Ретавас, по сведениям полиции, женщина поехала договариваться о работе. В тот же вечер связаться по телефону с ней уже не удалось.

Криминалисты выяснили, что Мартишюте могла оказаться в Таураге. Проверяя эту информацию, в Таураге, на ул. Даржу, во дворе частного дома был обнаружен автомобиль Renault, а в нем - труп Мартишюте. Хозяев дома на то момент в доме не было.

По словам полицейских, женщина была застрелена. Предполагают, что в нее стреляли несколько раз. Точное время смерти установят эксперты.

Автомобиль, в котором был обнаружен труп, был арендован. По сведениям полиции, ее арендовал другой человек - не Мартишюте.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Обнаружен тру пропавшей несколько дней назад женщины

Stop Police
15 февраля, около 9 ч., клайпедская полиция, разыскивавшая пропавшую 11 февраля Вилму Мартишюте (1972 г.р.) в Таураге обнаружили труп женщины в арендованном автомобиле. Предполагают, что женщина была убита несколькими выстрелами.

В Вевисе бойцы "Араса" задержали банду грабителей (4)

В Вевисе бойцы Араса задержали банду грабителей
13 февраля электренская полиция и бойцы антитеррористической службы "Арас" задержали в Вевисе банду грабителей.

"Воспитывавшие" девушку отец и брат оказались в арестантской (2)

Peilis
14 февраля, в 16.15 ч., в Юрбаркском районе, в доме, отец (1965 г.р.) рукой ударил по лицу свою дочь (2000 г.р.), а брат (1994 г.р.) девушки взял в руки нож и угрожал ей расправой.

В Вильнюсе кровавая стычка подростков: один находится в реанимации (8)

В Вильнюсе кровавая стычка подростков: один находится в реанимации
14 февраля вечером, в 21.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Субачяус, в подъезде дома во время конфликта подросток (2000 г.р.) напал на своего ровесника и избил его. Тот, защищаясь, нанес нападавшему ножевые ранения.

Бойня в Вильнюсе: один мужчина убит, другой находится в больнице (10)

Paulius Rastenis
13 февраля, в 12.30 ч., Вильнюсской полиции сообщили о бойне oколо многоквартирного дома, номер 149, в Жирмунай. Позвонил мужчина, который просил о помощи, он сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот.
Facebook друзья
Rambler's Top100