Новое средство помогает обнаружить украденные в Швеции автодетали

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BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 14:23
Правоохранительные органы Швеции принимают дополнительные меры для защиты от краж автомобильных деталей. Как сказали в четверг представители шведской правоохраны, немалую часть таких краж совершают литовцы, поэтому шведы стараются сотрудничать с литовской правоохраной.
© Gamintojo archyvas

"Литовцы совершают две трети таких преступлений", - сказал на пресс-конференции в четверг старший интендант национальных операций Швеции Вилле Палохеймо.

Сотрудники правоохранительных органов Швеции и Литвы сотрудничают уже два года. Литовских сотрудников знакомят со специальными средствами, которые помечают автомобили и которые помогают установить, какие детали и из какого автомобиля украдены.

По словам представителя занимающейся безопасностью автомобилей BMW компании Safesolution SmartDNA Лейфа Свенсона, сейчас при помощи технологии Smart DNA помечаются все новые автомобили.

"Мы несем огромный ущерб от этих краж: только в 2016 году совершено около 3 тыс. краж, преимущественно, навигаторов, рулей, В каждом из этих случаев починка обходится владельцу или страховой компании в 15–20 тыс.", - сказал он.

Сейчас каунасская полиция проводит три досудебных расследования относительно украденных в Швеции 160 рулей, воздушных подушек и мультимедийного оборудования. 17 из этих деталей были помечены.

По словам начальника управления по расследованию преступлений против собственности Криминальной полиции Каунаса Рамондаса Балтадуониса, каунасская полиция проводит успешные расследования со шведами. Один из примеров - в Йонавском районе в прошлом году были найдены семь тракторов John Deere.

BNS
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