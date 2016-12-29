Ночью в Вильнюсе стреляли в кикбоксера

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 16:21
В Вильнюсе в ночь со среды на четверг стреляли в кикбоксера Яна Науса.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

По данным полиции, 29 декабря, около 00.00 ч. в Вильнюсе, на ул. Гуду, во дворе дома нашли раненого мужчину (1994 г.р.) - огнестрельные раны в спине и рана на локте. Он был доставлен в больницу. Молодому человеку назначено амбулаторное лечение.

Выяснилось, что нападение было совершено на хорошо известного спортсмена - кикбоксера Яна Науса.

По предварительным данным, в молодого человека стреляли резиновой дробью.

Представители Литовской федерации кикбокса сказали DELFI, что им ничего не известно о нападении на Науса.

DELFI напоминает, что неделю назад, 21 декабря, в Каунасе был застрелен борец бушидо Ремигиюс Моркявичюс.

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