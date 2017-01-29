Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог

Благодаря действиям мужчины удалось спасти два транспортных средства, стоявших поблизости.

В субботу рано утром, около 4 ч., случайные прохожие заметили, что в Вильнюсе, в Пашилайчяй, на ул. Медейнос, горит автомобиль Ford Scorpio.

Пока на пожар спешили пожарные-спасатели, один из прохожих стал спасать стоявшие рядом автомобили. по словам очевидцев, видя, что своими силами при помощи огнетушителя он с огнем не справится, мужчина выбил стекло в одном из автомобилей и оттолкнул автомобиль подальше. Затем тем же способом от оттолкнул и другой автомобиль.

Владельцам автомобилей придется вставить новые стекла, но они могут благодарить случайного прохожего за то, что он спас их имущество от уничтожения.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, однако к тому времени от горевшего авто ничего не осталось. Полиция расследует происшествие. По предварительным данным, машина загорелась изнутри, поэтому подозревают поджог.

Автор фотографий - Айдас Бубинас.

