В субботу утром полиция Вильнюсского округа сообщила, что на железной дороге между Пабраде и Бездонисом, на 24 километре, поезд смертельно ранил человека.
Было установлено, что погиб сидевший на рельсах В.К. (1991 г.р.).
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