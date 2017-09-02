В субботу утром полиция Вильнюсского округа сообщила, что на железной дороге между Пабраде и Бездонисом, на 24 километре, поезд смертельно ранил человека.
© DELFI / Tadas Markevičius

Было установлено, что погиб сидевший на рельсах В.К. (1991 г.р.).

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