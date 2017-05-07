Ночной рейд в Вильнюсе: водители все еще ездят без прав

В ночь с субботы на воскресенье в Вильнюсе прошел рейд. Особое внимание в эти выходные уделяли мотоциклистам – по всей Литве открылся байкерский сезон. К сожалению, снова фиксировались нарушения.

Рейд начался в субботу вечером, в 22 ч. на ул. Галвес, на дороге Вильнюс-Тракай. Перед полуночью остановили гражданина Польши. Он ехал на машине с тонированными стеклами. Водитель сказал, что купил машину всего несколько недель назад. Был составлен протокол о нарушении.

Во время рейда был остановлен также водитель Honda без прав,в машине была его жена и ребенок. К сожалению, им пришлось дальше добираться уже без автомобиля.

Позже рейд проводили в Старом городе Вильнюса. Во время рейда остановили троих молодых водителей без "кленового листа". Еще у двоих не было страховки.

В субботу вечером в Пилайте был остановлен нетрезвый водитель - 2,52 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.