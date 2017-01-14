Ночной рейд в Вильнюсе: ужесточенной ответственности водители не боятся

Праздники уже прошли, а вот пьяные водители на дорогах - по-прежнему не редкость. За ночь в Вильнюсе остановили четверых.

В ночь с 13 на 14 января полиция проверяла водителей транспортных средств в Новой Вильне.

Когда для проверки остановили автомобиль Audi A6, появилось подозрение, что его водитель нетрезв. В организме водителя 1981 г.р. было 0,27 промилле. Однако водитель получил права недавно, его стаж - меньше двух лет. По нынешним законам за вождение в нетрезвом виде (при легкой степени опьянения - до 0,4 промилле) ему грозит штраф от 31 до 289 евро.

Вскоре внимание полиции привлек трактор CAT. Выяснилось, что его водитель 1985 г.р. нетрезв - 0,37 промилле. Поскольку мужчина управлял транспортным средством, которое весит больше 9 т, по закону ему тоже грозит наказание. За вождение в состоянии легкой степени опьянения - до 0,4 промилле - штраф от 144 до 289 евро.

Во время рейда было получено сообщение о том, что на другом конце города, на проспекте Лайсвес, у дома номер 125 остановлен автомобиль Audi A3. Им управляла женщина 1970 г.р., в организме женщины было 2,1 промилле. В Наркологическом центре алкотестер показал 2,26 промилле. По новым законам, женщине грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.

Затем экипажи перебрались к Эдукологическому университету. Там был остановлен водитель Volvo 70. Сначала водитель не выполнил законные требования полиции и не остановился, он увеличил скорость и пытался бежать. Полиция нагнала его в Шешкине. Там выяснилось, что машиной управляет нетрезвый и уже лишенный прав молодой человек 1991 г.р. Ему придется ответить не только за вождение без прав и в нетрезвом виде, но и за превышение скорости - превышение скорости на ул. Укмергес зафиксировал пост контроля скорости.