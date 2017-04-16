Ночной рейд в Вильнюсе: снова попался ездящий без прав охранник

В праздничные выходные вильнюсская дорожная полиция проводит рейды каждую ночь. В ночь на воскресенье было спокойно. На этот раз серьезный штраф получил только один водитель.

Около полуночи полицейские остановили на Западной объездной дороге автомобиль Audi, водитель которого не смог предъявить водительское удостоверение, поскольку у него никогда его не было.

Мужчина, работающий охранником, не придает этому никакого значения, все равно ездит на машине. Он уже был наказан за вождение без документов три раза, это его четвертый штраф.

Штраф за вождение без документов составляет 300-450 евро.