Ночной рейд в Вильнюсе: "пьяный сын комиссара Вербы"

Вильнюс. Ночь. Обычно с началом выходных в такое время проводят рейды. В ночь с пятницы на субботу с полицейскими пришлось общаться целому ряду нарушителей. У одних не было водительского удостоверения, а другие допустили другие нарушения ПДД.

Рейд полицейские начали в Новой Вильне. Там проблемы возникли у молодого человека на мини автомобиле – у молодого человека были права категории AM – с такими можно ездить на мопеде, мотоцикле или квадроцикле весом не больше 350 кг. А транспортное средство Aixman, которым управлял 16-летний молодой человек, по документам весит 380 кг.

"За год меня трижды останавливали, и никаких проблем не было – удивлялся подросток. – Точно обжалую в суде, ведь по документам это квадроцикл".

Молодому человеку назначен штраф за вождение без прав, за юношей и его автомобилем приехали родители.

Пока ждали родителей юноши, остановили водителя BMW без документов.

"У меня их никогда не было", – признался водитель.

После полуночи полицейские перебрались на ул. Пилимо.

Двое водителей доказывали, что у них есть права, но не литовские. Один подал белорусские документы, которые не были похожи на права, другой уверял, что у него английские права. Однако в системе полицейские получили иную информацию.

Выяснилось, что водитель Mazda был лишен прав в Беларуси за нарушения ПДД. А второй водитель также был лишен прав, но в Литве. Обоим придется заплатить штрафы за вождение без прав.

Штраф получила и водитель VW Passat, поскольку у нее не было страховки и, кроме того, когда она остановилась и разговаривала с полицейскими, не включила аварийный сигнал. Женщина отказалась подписывать протокол, а когда ее отпустили, так нажала на газ, что даже колеса забуксовали.

Водители попадались трезвые, правда, работу полицейских "разнообразил" пьяный 18-летний. Он подошел к полицейским, стал браниться, оскорблять стражей порядка. Несмотря на просьбу успокоиться, юноша не угомонился. Он подошел к полицейским, те попросили его сесть в экипаж, он стал сопротивляться. Полицейским пришлось применить силу.

Даже в полицейском автомобиле он не успокоился, заявил, что он - "сын комиссара Вербы", стал кому-то звонить, угрожал полицейским увольнением. Однако на его звонок никто не ответил. Молодого человека доставили в комиссариат, в организме юноши было 1.22 промилле. Выяснилось, что он уже попадал в поле зрения полиции за хулиганство и безбилетный проезд в общественном транспорте.