Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые иностранцы

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 марта 2017 г. 08:58
В Вильнюсе уже не первый год каждую неделю проводят полицейские рейды. В ночь с пятницы на субботу полиции попался немец, который выпил "один бокал пива", не удалось остаться незамеченным и итальянцу.
© DELFI / Erikas Skardžius

В полночь полиция проверяла водителей в городе. На ул. С.Баторо полиция остановила ехавшего с рыбалки на взморье водителя Toyota Land Cruiser с моторной лодкой в прицепе. Мужчина удивился, когда у него спросили про вес моторной лодки и есть ли у него категория BE (для прицепа). Мужчина сказал, что никогда от него этого не требовали, но это его не спасло от штрафа.

На ул. Пилимо (рядом с поворотом на ул. Клайпедос), попались двое нетрезвых иностранцев. Гражданин Германии ехал на взятом на прокат автомобиле CityBee. Водитель был спокоен до того момента, как алкотестер показал 1,29 промилле. Тут он стал возмущаться тем, что его снимают и фотографируют, он заявил, что чувствовал себя хорошо и не понимает, откуда такие показания. Потом заявил, что "один бокал пива был лишним".

Автомобиль CityBee увез эвакуатор.

А проживающий в Литве итальянец, видно, хорошо знал, что нет смысла предъявлять претензии. Мужчина ехал по ул. Клайпедос и стал парковаться недалеко от стоявших полицейских. Однако, поскольку он парковался у запрещающего парковку знака, его действия не остались незамеченными.

Полицейские подошли к Audi поговорили с водителем. Появились подозрения, что мужчина пьян. В его крови было 1,02 промилле.

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