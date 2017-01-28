Ночной рейд в Вильнюсе: еще раз доказано, что не стоит нарушать закон даже ради благих намерений

Трое водителей хотели помочь друзьям и близким, однако выбрали не лучший для этого способ, сейчас им придется ответить за это.

В ночь на субботу полиция провела традиционный рейд - проверяла водителей на трезвость.

Первым полиции попался водитель Toyota (1952 г.р.). Мужчину остановили на ул. С.даряус ир С.Гирено. Алкотестер показал 1,74 промилле, в Центре болезней зависимости выяснилось, что у него в крови было 2 промилле.

Водителю грозит уголовная ответственность. Но это еще не все неприятности, которые ждут мужчину - у него были права профессионала, сейчас ему придется заново сдавать на все категории. Мужчина, как оказалось, хотел сделать доброе дело - ехал за супругой. Сейчас обоим супругам придется пользоваться услугами такси.

На проспекте Лайсвес, в Каролинишкес, полиция остановила еще одного нарушителя. Молодой человек 1992 г.р. за рулем коммерческого автомобиля Volkswagen решил подвезти до дома своих живущих неподалеку друзей. Девушка села впереди, а ее друг – в багажное отделение, неприспособленное для перевозки пассажиров. Водитель был трезвым, но за нарушение правил перевозки пассажиров ему грозит штраф.

Третий попавшийся полиции водитель тоже решил помочь знакомому - дал проехаться знакомому на своем Volskwagen, учил его вождению, не имея на это права. У сидевшего за рулем мужчины (1996 г.р.) не было прав, поэтому он будет наказан за вождение без документов. Второй протокол был составлен в отношении владельца машины (1996 г.р.), который был трезвым. Он будет наказан за то, что доверил транспортное средство мужчине без прав.