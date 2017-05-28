Ночной рейд: пьяный водитель рвался за руль, у него забрали ключ

ru.DELFI.lt
воскресенье, 28 мая 2017 г. 12:17
В ночь с субботы на воскресенье в Вильнюсе полиция провела очередной рейд. На этот раз был остановлен лишь один нетрезвый водитель - молодой человек за рулем BMW.

Другого водителя от больших неприятностей или трагедии уберегли не давшие ему сесть за руль люди.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Рейд начался на улице Оланду, около 23 часов, там и был остановлен автомобиль BMW, в котором находились два молодых человека и девушка. Сначала водитель (1989 года рождения) утверждал, что не употреблял в тот день алкоголь, он возвращался с концерта.

Однако после проверки у него было установлено 0,88 промилле алкоголя.

Около половины третьего ночи было получено сообщение о том, что в Шешкине сильно выпивший мужчина хочет сесть за руль. Однако друзья ему этого сделать не позволили.

Прибывшие на место полицейские увидели, что рвущийся за руль мужчина был очевидно пьян.

Поэтому патруль забрал у него ключ от автомобиля, который протрезвевший водитель сможет забрать в полиции позже.

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Ночной рейд: пьяный водитель рвался за руль, у него забрали ключ

Ночной рейд: пьяный водитель рвался за руль, у него забрали ключ
В ночь с субботы на воскресенье в Вильнюсе полиция провела очередной рейд. На этот раз был остановлен лишь один нетрезвый водитель - молодой человек за рулем BMW.Другого водителя от больших неприятностей или трагедии уберегли не давшие ему сесть за руль люди.

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