Ночной рейд: одного водителя ждет уголовная ответственность

В субботу поздно вечером рейд столичной полиции начался в Новой Вильне. До полуночи там попались двое нетрезвых водителей, одному из них грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Около 22 ч. полицейские начали рейд на ул. С.Баторо, у перекрестка с ул. Прамонес и Пяргалес.

Первым попался водитель VW Golf (мужчина 1988 г.р.). В Его организме было 1,49 промилле (до уголовной ответственности не хватило совсем немного, она полагается с 1,5 промилле). Мужчина управлял чужим автомобилем - владелец находился в машине.

Водитель пытался избежать ответственности при помощи дешевых трюков - якобы никак не мог подуть в алкотестер.

Он был недоволен тем, что его снимают и фотографируют, угрожал судами, просил полицейских защитить его от фотографов. Однако суды давно постановили, что нетрезвые водители лишаются права на конфиденциальность, для того, чтобы их фотографировать, их согласия не нужно.

Друзьям пришлось вызывать трезвых знакомых, чтобы они забрали машину.

Позже полицейские заметили, что небольшой микроавтобус Ford Transit, ехавший по ул. Прамонес, внезапно свернул во двор. Один экипаж сразу же поехал проверять водителя. Выяснилось, что в машине ехали трое нетрезвых мужчин.

В организме водителя было 2,97 промилле.

Его доставили в Наркологический центр, чтобы взять анализ крови. Затем мужчину доставили в комиссариат, где составили протокол и начали расследование.

Ford Transit, который суд может конфисковать, был доставлен на охраняемую площадку. Друзья водителя заявили полицейским, что у них нет денег на такси, поэтому полиция должна доставить их домой. Полицейские отвезли их в ночлежный дом Sala.

После полуночи полиция перебралась в Старый город, но там все водители были трезвыми.