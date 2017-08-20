Ночной рейд: молодые люди без прав и 127 км/ч вместо 60

Ночью с субботы на воскресенье сотрудники полиции Вильнюса провели рейд, который в связи с плохими погодными условиями продлился недолго. Рейд начался на ул.Оланду. В первые же минуты в руки полиции попали сразу два молодых нарушителя.

Сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль Volvo. Внутри находилась компания. После того, как полицейские попросили предъявить документы находившегося за рулем молодого человека, выяснилось, что ему всего 17 лет. Молодой человек вел себя агрессивно.

В ходе рейда также был остановлен автомобиль Kia, у водителя которого - молодого человека, не было водительских прав. Выяснилось, что у него их никогда и не было. Испугавшись журналистов, он просил его не фотографировать, утверждал, что он порядочный гражданин и готов принять ответственность. Когда прибыли операторы, он спрятался в кустах.

После этого, на ул. Гележине вилко, на выезде из туннеля, было зафиксировано превышение скорости. На дороге, где допустимая скорость составляет 60 км/ч, водитель автомобиля Volkswagen ехал со скоростью 127 км/ч. Ему придется уплатить штраф, а также попрощаться с водительским удостоверением.