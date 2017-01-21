Ночной рейд: гражданин Беларуси попался в седьмой раз

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ru.DELFI.lt
суббота, 21 января 2017 г. 12:43
В ночь на субботу в Вильнюсе проводился традиционный рейд полиции.
© DELFI

По дороге к месту рейда полицейские составили протоколы в Лаздинай в отношении двух водителей, у которых не не было водительских прав.

Пьяные водители попались после полуночи, примерно 1 час ночи.

На улице Озо подозрения вызвал автомобиль Mini Cooper, который остановился, не доехав к месту проверки. Заметив это, патрульные сами подъехали к транспортному средству. 30-летняя водитель заверяла полицейских, что остановилась потому, что ей показалось, что спустилась шина (с шиной было все в порядке).

В крови водительницы было обнаружено 0,63 промилле алкоголя. Женщина сказала, что накануне выпила кофе с ликером на туристической выставке. Ей пришлось позвонить подруге, чтобы та села за руль ее автомобиля.

Позже патрульные останавливали микроавтобус VW Transporter, однако водитель не остановился и чуть не наехал на полицейского. Патрульные бросились в погоню и остановили беглеца на ул.Укмергес. Как оказалось, у водителя (1986 г.р.) не было водительских прав и он был пьян. В его крови было обнаружено 1,50 промилле алкоголя. Микроавтобус был доставлен на охраняемую стоянку, так как водителю грозит его конфискация.

На улице Озо попался водитель автомобиля Ford — гражданин Беларуси (1978 г.р.), у которого есть разрешение на проживание в Литве. Как оказалось, он незаконно предоставлял услуги такси, но не имеет водительских прав. За вождение без прав он уже был осужден шесть раз. Ему снова пришлось искать ночью друга, который сел бы за руль его автомобиля.

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