Ночь в Паланге: только газ смог угомонить драчунов

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 июля 2017 г. 12:01
В последнее время в Паланге достаточно спокойно, плохая погода отпугнула отдыхающих, а патрулирующие улицы города полицейские рассказывают, что отдельные драки традиционно случаются разве что под утро. Однако в субботу ночью было иначе, полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося молодого человека с помощью газа уже в полночь.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам патрулирующих улицу Басанавичяус полицейских, которые ожидали, что накануне 6-го июля будет много работы, та ночь, как и остальные ночи этой недели, были достаточно спокойными. Но в субботу вечером было иначе. Еще до полуночи полицейские обратили внимание на пьющего на скамейке пиво молодого человека с подбитым глазом. Увидев полицию, он выбросил бутылку в мусор, однако выкрутиться ему не удалось. Друзья задержанного возмущались. Компания пришла к морю всего два часа назад и уже попала в поле зрения полиции. Однако как и сам задержанный, так и бывшие с ними друзья, оставались в хорошем настроении.

"Хорошего настроения не испортили. Я не переживаю из-за таких вещей, если им хорошо, то и мне хорошо", - смеялся, показывая на полицейских, молодой человек, пока в отношении него составляли протокол о распитии алкогольных напитков в общественном месте.

Хотя были и другие употреблявшие алкоголь на ул.Басанавичяус, они избежали проблем. "Прячь", - прокричал молодой человек своему другу, увидев вдали автомобиль полиции, который спрятал банку с пивом за спиной и остался незамеченным.

Позже к полицейским на улице подошел мужчина и возмущался поведением охранника клуба. Он уверял, что у него есть претензии и он хочет писать заявление.

"Выбросил из бара как собаку. Я ничего не делал, деньги заплатил", - он повторил эти слова несколько раз.

Ему предложили протрезветь и утром прибыть в комиссариат для написания заявления, а в тот момент найти другое место, где присесть. "Здесь все пьяные", - ответил мужчина и пытался продолжить спор с полицией, однако усилиями его друзей в конце концов успокоился и ушел своей дорогой.

На ул.Басанавичяус понадобилась и помощь медиков, пожилой мужчина упал в кафе в обморок, подозревают, что у него мог случиться инсульт. После того, как полицейские оказали этому мужчине помощь, к ним подошли две женщины со словами: "Эти мужчины цепляются к нам, можете помочь?". Выяснилось, что к женщинам приставали гости из России и, выслушав, мораль от полицейских, они пошли дальше.

Позже полицейский патруль получил сообщение о том, что в одном из кафе очень громко звучит музыка, однако когда к нему подошла полиция, музыка была уже выключена, а сотрудник кафе пояснял, что не понимает, кто мог жаловаться, поэтому его лишь предупредили.

Во время беседы в сотрудником кафе, полиция по рации получила сообщение о том, что неподалеку от моста идет драка и нужно подкрепление. Полицейские бегом направились в месту происшествия, где драчунов сразу успокоили слезоточивым газом, несколько из них еще пытались бежать, однако далеко уйти им не удалось.

"Мы шли по улице и каунассцы дали одному моему другу по лицу, он защищался, дал в ответ и все", - рассказывал о происшествии молодой человек.

Полицейские позже заметили, что драка сразу после полуночи очень редкий случай. И вообще, в этом году в Паланге немного отдыхающих, поэтому несколько меньше и инцидентов. Однако, если они и случаются, то под утро, после трех часов, когда закрываются большинство клубов, откуда выходят самые стойкие, кто еще не собирается спать.

И правда, большую часть ночи происшествий было немного, люди улыбались, иногда махали и здоровались в полицейскими.

"Слишком мало пьяных, некого ловить", - пошутил один прохожий.

Правда, около трех часов ночи полицейский автомобиль со включенной сиреной поспешил на ул.Басанавияус, однако по прибытию на место, полицейские нашли побитого молодого человек, нападавшие уже скрылись.

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