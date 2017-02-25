Ночь в Каунасском районе: найден угнанный автомобиль, оружие и патроны

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 февраля 2017 г. 13:04
Жалякальнисский комиссариат Каунаса расследует преступление по 2 ч. 178 ст. УК ЛР.
Naktinė operacija Kauno rajone
© Kauno aps.VPK

Главный комиссариат полиции Каунасского округа сообщает, что после тщательного и интенсивного расследования и получения информации о преступной деятельности, вместе с управлением криминальной полиции 24 февраля ночью в Каунасском районе, на дороге Via Baltika, недалеко от деревни Юрагяй во время спецоперации был остановлен белый Mersedes Benz Sprinter, в котором обнаружили возможно угнанный, разобранный на запчасти автомобиль Audi A4 (2012 г.р.). Были задержаны ехавшие в нем мужчины 1972 и 1978 г.р.

Были проведены обыски в домах у задержанных. Полиция обнаружила большое количество документов - паспортов ЛР, вероятно, фальшивое водительское удостоверение, два огнестрельных оружия, оптическая техника и глушители, 47 патронов, немалое количество дизельного топлива.

Оба подозреваемых находятся в арестантской.

25 февраля в Каунасском участковом суде решится вопрос назначения меры пресечения мужчине 1972 г.р.

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