Ни полиции, ни близким не удается связаться с пропавшим вильнюсцем

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ru.DELFI.lt
вторник, 20 декабря 2016 г. 16:51
Главный комиссариат полиции Вильнюса получил сообщение о том, что 15 декабря 2016 г., около 11.30 ч. из дома по адресу ул. Калварию, 188A-57, Вильнюс, ушел и до сих пор не вернулся Матас Рудокас (1996 г.р.).
Matas Rudokas
© Asmeninio albumo nuotr.

Позже, во время проверки столичных видеокамер, выяснилось, что в последний раз его видели вечером того же дня, в 19 ч. на проспекте Гедиминаса, 9, в торговом центре. молодой человек купил тетрадь и мыло.

В субботу обеспокоенные близкие обратились в полицию. Мать пропавшего сказала, что в субботу днем его телефон еще работал, позже уже был выключен. По словам близких, последнее место, где зафиксирован сигнал его телефона - общежитие ВУ на ул. Дидлаукё. Однако работница общежития уверяла, что Рудокаса там не видела.

Приметы: рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы до ушей, лицо овальное. На молодом человеке была коричневая куртка средней длины, темные джинсы, темные ботинки на светлой подошве, с собой у него был черный рюкзак и мобильный телефон.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам (8 5)2716007 или 112.

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