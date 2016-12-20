Ни полиции, ни близким не удается связаться с пропавшим вильнюсцем

Главный комиссариат полиции Вильнюса получил сообщение о том, что 15 декабря 2016 г., около 11.30 ч. из дома по адресу ул. Калварию, 188A-57, Вильнюс, ушел и до сих пор не вернулся Матас Рудокас (1996 г.р.).

Позже, во время проверки столичных видеокамер, выяснилось, что в последний раз его видели вечером того же дня, в 19 ч. на проспекте Гедиминаса, 9, в торговом центре. молодой человек купил тетрадь и мыло.

В субботу обеспокоенные близкие обратились в полицию. Мать пропавшего сказала, что в субботу днем его телефон еще работал, позже уже был выключен. По словам близких, последнее место, где зафиксирован сигнал его телефона - общежитие ВУ на ул. Дидлаукё. Однако работница общежития уверяла, что Рудокаса там не видела.

Приметы: рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы до ушей, лицо овальное. На молодом человеке была коричневая куртка средней длины, темные джинсы, темные ботинки на светлой подошве, с собой у него был черный рюкзак и мобильный телефон.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам (8 5)2716007 или 112.