Нетрезвый охотник застрелил коллегу

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 15 января 2017 г. 13:18
Департамент полиции информирует, что 15 января 2017 г. в 11.22 ч., поступило сообщение о том, что во время охоты произошел несчастный случай.
Medžioklė
© Šiaulių RAAD nuotr.

В Йонишкском районе, в деревне Даукшяй во время охоты охотник из охотничьего ружья ранил другого охотника.

Мужчина лет 50 получил огнестрельное ранение в ногу. поскольку помощь ему своевременно не оказали, он потерял много крови и скончался на месте. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, 1962 г.р. Подозреваемый был пьян (1,88 промилле). Ведется расследование.

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