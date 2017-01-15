Нетрезвый охотник застрелил коллегу

Департамент полиции информирует, что 15 января 2017 г. в 11.22 ч., поступило сообщение о том, что во время охоты произошел несчастный случай.
В Йонишкском районе, в деревне Даукшяй во время охоты охотник из охотничьего ружья ранил другого охотника.
Мужчина лет 50 получил огнестрельное ранение в ногу. поскольку помощь ему своевременно не оказали, он потерял много крови и скончался на месте. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, 1962 г.р. Подозреваемый был пьян (1,88 промилле). Ведется расследование.