Найден сбежавший с места ДТП водитель

ru.DELFI.lt
понедельник, 16 января 2017 г. 15:54
Благодаря интенсивной и профессиональной работе полицейских, 16 января был найден не только автомобиль, который насмерть сбил молодого человека, но и водитель, возможно управлявший VW Golf.
© Kauno aps. VPK

14 января, в 7.05 ч., в Кедайняйском районе, в пределах деревни Лангюнава, на аллее Лепу, недалеко от перекрестка на проезжей части был обнаружен труп молодого человека (1995 г.р.). Подозревают, что его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП.

Полиция выяснила, что мужчину сбил автомобиль VW Golf. 16 января перед обедом был задержан молодой человек, житель Кедайняйского района (1986 г.р.), который вероятно, управлял автомобилем, сбившим мужчину.

Подозреваемому грозит ответственность по 281 ст. УК ЛР.

Найден сбежавший с места ДТП водитель
© Kauno aps. VPK
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Найден сбежавший с места ДТП водитель

Найден сбежавший с места ДТП водитель
Благодаря интенсивной и профессиональной работе полицейских, 16 января был найден не только автомобиль, который насмерть сбил молодого человека, но и водитель, возможно управлявший VW Golf.

На дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач (14)

На дороге Друскининкай-Меркине с моста съехал тягач
Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп ремонту уже не подлежат, люди во время ДТП не пострадали.

Нетрезвый охотник застрелил коллегу (23)

Medžioklė
Департамент полиции информирует, что 15 января 2017 г. в 11.22 ч., поступило сообщение о том, что во время охоты произошел несчастный случай.

В Вильнюсе - выпад против российского посольства (218)

В Вильнюсе - выпад против российского посольства
Вероятно, это акт хулиганства, не связанный с политикой.

TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink (3)

TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink
Во время сильного шторма в ночь на четверг серьезные травмы получил один из членов команды парома Isabelle, выполнявшего рейс из Риги в Стокгольм. Об этом сообщает телеканал TV3.
Facebook друзья
Rambler's Top100