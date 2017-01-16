Найден сбежавший с места ДТП водитель

Благодаря интенсивной и профессиональной работе полицейских, 16 января был найден не только автомобиль, который насмерть сбил молодого человека, но и водитель, возможно управлявший VW Golf.

14 января, в 7.05 ч., в Кедайняйском районе, в пределах деревни Лангюнава, на аллее Лепу, недалеко от перекрестка на проезжей части был обнаружен труп молодого человека (1995 г.р.). Подозревают, что его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП.

Полиция выяснила, что мужчину сбил автомобиль VW Golf. 16 января перед обедом был задержан молодой человек, житель Кедайняйского района (1986 г.р.), который вероятно, управлял автомобилем, сбившим мужчину.

Подозреваемому грозит ответственность по 281 ст. УК ЛР.