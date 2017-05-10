Надувшего Google и Facebook литовского мошенника хотят выдать США

Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой выдать Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США - Google и Facebook - 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро).

"Заявление отдано в суд, суд примет решение", - сказала в среду прокурор Розита Пожарскене.

Заседание суда по вопросу об экстрадиции состоится в Вильнюсском окружном суде в пятницу.

Английская национальная вещательная компания BBC сообщала, что два интернет-гиганта США - Google и Facebook тоже признали, что им был причинен ущерб на сумму 100 млн. долларов в результате действий обвиняемого в компьютерном мошенничестве литовца.

Просьба об экстрадиции поступила в Литву 18 апреля по дипломатическим каналам. Просьбу сначала получило посольство США в Литве, она была переслана МИД. После чего министерство передало документы Генпрокуратуре.

Представители прокуратуры ознакомились с просьбой США и дали ей оценку.

Прокуратура просит выдать Э. Римашаускаса на основании международного договора с США об экстрадиции, а также на основании национального законодательства.

48-летний подозреваемый был задержан 16 марта, Вильнюсский участковый суд разрешил его арестовать на месяц. 13 апреля Вильнюсский участковый суд продлил арест Э. Римашаускаса еще на месяц. Подозреваемый и его адвокаты не согласились с продлением ареста и обратились с апелляционной жалобой в Вильнюсский окружной суд. Однако он жалобу отклонил.

Как сообщалось, правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

По данным Департамента юстиции США, Э. Римашаускас организовал схему мошенничества в период с 2013 по 2015 год.

"На другой стороне земного шара Э. Римашаускас избрал своей мишенью действующие в Интернете компании и обманул их агентов и сотрудников, чтобы они перевели 100 млн. долларов на банковские счета за океаном, которые он контролировал", - процитировал Департамент юстиции США в своем пресс-релизе исполняющего обязанности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джуна Кима.

По его словам, часть украденных средств возвращена американским компаниям.

Литовец зарегистрировал предприятие в Латвии, название которого было идентично названию действующего в Азии производителя компьютерного оборудования. От имени компании в Латвии Э. Римашаускас управлял несколькими банковскими счетами.

Литовец подозревается в том, что отправлял электронные письма двум компаниям США, которые регулярно переводили многомиллионные суммы зарегистрированной в Азии компании. Под прикрытием сфальсифицированных писем, создавших впечатление, что они отправляются сотрудниками азиатской компании, Э. Римашаускас, возможно, направил денежные потоки на контролируемые им банковские счета.

Должностные лица говорят, что Э. Римашаускас переводил полученные деньги на банковские счета в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонконге. Он также подозревается в том, что использовал поддельные чеки, договоры и письма, чтобы ввести сотрудников банков в заблуждение и обосновать огромные денежные переводы.

Автор: Ингрида Стянюлене