Начался пожар на Кедайняйской консервной фабрике

Когда на место приехали спасатели, стало известно, что горит мусорный контейнер. От него огонь перебросился на здание. Представитель концерна Vikonda Гинтаре Рожене сказала DELFI, что здание горит снаружи, внутри огня нет.

17 мая, в 13.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в деревне Шингаляй начался пожар на консервной фабрике.

Начался пожар на консервной фабрике в Кедайняй 17 мая, в 13.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в деревне Шингаляй начался пожар на консервной фабрике.

В Паневежском районе в пруд упал парапланерист 16 мая, в 14.48 ч. По Единому номеру помощи сообщили о том, что в деревне Йотайняй (Паневежский район) в пруд упал парапланерист.

В Литве задержан грузовик с 676 килограммами гашиша Сотрудники литовской таможни задержали следовавший из Испании грузовик с 676 килограммами гашиша.

На вильнюсской АЗС гремели выстрелы, бесчинствовала компания на BMW В ночь на понедельник в Вильнюсе на АЗС приехала компания на автомобиле BMW, которая повздорила с охраной. Во время конфликта одному из охранников сломали нос. Защищаясь, охранник выстрелил из служебного пистолета.