Начался пожар на Кедайняйской консервной фабрике

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ru.DELFI.lt
среда, 17 мая 2017 г. 14:46
17 мая, в 13.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в деревне Шингаляй начался пожар на консервной фабрике.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Информацию передали на станцию скорой помощи.

Когда на место приехали спасатели, стало известно, что горит мусорный контейнер. От него огонь перебросился на здание. Представитель концерна Vikonda Гинтаре Рожене сказала DELFI, что здание горит снаружи, внутри огня нет.

Однако огонь нанес фабрике ущерб - сгорело 20 кв. м крыши.

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