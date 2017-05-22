На железнодорожном вокзале Вильнюса была обнаружена взрывчатка

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, руководство полиции Вильнюсского округа.

На некоторое время была перекрыто движение по ул. Гележинкелё.

Чуть позже Департамент полиции сообщил, что в 16.15 была получена информация о том, что на вокзале, между путей, где стоят музейные экспонаты-поезда, была обнаружена коробка, внутри которой находились 7 предметов, похожих на взрывчатку. Был введен план "Щит", на место происшествие были вызваны минеры.

В 17.18 план "Щит" был отменен. Сотрудники спецподразделения "Арас" проверили подозрительные предметы, без взрывателей они были вывезены для уничтожения.

Глава "Араса" Викторас Грабаускас подтвердил DELFI, что обнаруженные вещи действительно похожи на взрывчатку. Они находились в стандартной шведской коробке, но без взрывателя, поэтому не представляли опасности.