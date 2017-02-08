На Западной объездной дороге ПКС фиксируют нарушителей

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ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 16:30
Вильнюсцы и гости столицы уже около двух месяцев могут пользоваться Западной объездной дорогой, однако некоторые из них забывают следить за ограничениями скорости. Полиция напомнит им об этом.
© Lietuvos kelių policijos tarnybos nuotr.

Литовская дорожная полиция следит за происходящим и нарушители не уйдут от ответственности. Всего на этой объездной дороге 4 поста контроля скорости (ПКС).

В январе этого года ПКС зафиксировали почти 50 случаев превышения скорости.

Допустимая скорость на этой дороге 90 км/ч, в нескольких местах она ограничена, однако водители нарушают правила. В числе нарушителей и водитель BMW 320, ехавший на скорости 165 км/ч, водитель Audi A3, разогнавшийся до 156 км/ч и Infiniti QX56, скорость которого была 154 км/ч.

Всех нарушителей ждут штрафы. Водителям, которые превысили скорость более чем на 50 км/ч грозит штраф в размере 550 евро.

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