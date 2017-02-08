На Западной объездной дороге ПКС фиксируют нарушителей

Вильнюсцы и гости столицы уже около двух месяцев могут пользоваться Западной объездной дорогой, однако некоторые из них забывают следить за ограничениями скорости. Полиция напомнит им об этом.

Литовская дорожная полиция следит за происходящим и нарушители не уйдут от ответственности. Всего на этой объездной дороге 4 поста контроля скорости (ПКС).

В январе этого года ПКС зафиксировали почти 50 случаев превышения скорости.

Допустимая скорость на этой дороге 90 км/ч, в нескольких местах она ограничена, однако водители нарушают правила. В числе нарушителей и водитель BMW 320, ехавший на скорости 165 км/ч, водитель Audi A3, разогнавшийся до 156 км/ч и Infiniti QX56, скорость которого была 154 км/ч.

Всех нарушителей ждут штрафы. Водителям, которые превысили скорость более чем на 50 км/ч грозит штраф в размере 550 евро.