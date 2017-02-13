На второй неделе февраля – рекордное число пьяных водителей

По данным Литовской дорожной полиции, в минувшие выходные, 10–12 февраля, в Литве зафиксировали рекордное количество нетрезвых водителей, в крови которых было больше 1,5 промилле.

В соответствии с первичной информацией, с 10 по 12 февраля полиция начала 43 расследования в отношении нетрезвых водителей. Больше всего таких расследований начато в субботу, 11 февраля (19). Это самое большое количество нетрезвых водителей за неделю, установленное в этом году.

В воскресенье было начато 15 расследований, в пятницу – 9.

Литовская полиция напоминает, что лицам, которые попались за рулем в состоянии алкогольного опьянения (от 1,5 промилле и больше), грозит уголовная ответственность – штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.