На второй неделе февраля – рекордное число пьяных водителей

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 февраля 2017 г. 15:15
По данным Литовской дорожной полиции, в минувшие выходные, 10–12 февраля, в Литве зафиксировали рекордное количество нетрезвых водителей, в крови которых было больше 1,5 промилле.
© A.Stackevič nuotr.

В соответствии с первичной информацией, с 10 по 12 февраля полиция начала 43 расследования в отношении нетрезвых водителей. Больше всего таких расследований начато в субботу, 11 февраля (19). Это самое большое количество нетрезвых водителей за неделю, установленное в этом году.

В воскресенье было начато 15 расследований, в пятницу – 9.

Литовская полиция напоминает, что лицам, которые попались за рулем в состоянии алкогольного опьянения (от 1,5 промилле и больше), грозит уголовная ответственность – штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.

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