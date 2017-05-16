На вильнюсской АЗС гремели выстрелы, бесчинствовала компания на BMW

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ru.DELFI.lt
вторник, 16 мая 2017 г. 09:32
В ночь на понедельник в Вильнюсе на АЗС приехала компания на автомобиле BMW, которая повздорила с охраной. Во время конфликта одному из охранников сломали нос. Защищаясь, охранник выстрелил из служебного пистолета.
Pistoletas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Полиция информирует, что 15 мая, около 1.00 ч. в Вильнюсе, на ул. Ю.Тишкевичаус, на АЗС приехали мужчины на BMW, которые сломали шкаф-холодильник для напитков, угрожали оператору и курили в помещении АЗС.

Когда на АЗС приехали охранники, между ними и мужчинами из BMW разгорелся конфликт. Один из мужчин ударил охранника (1971 г.р.) по лицу и сломал ему нос.

Защищаясь, охранник три раза выстрелил из служебного пистолета в воздух. Хулиганы с места происшествия уехали.

В 1.30 ч. в Вильнюсе, на западной окружной дороге, полиция остановила автомобиль BMW X6, которым управлял мужчина 1979 г.р. и находившийся с ним пассажир 1984 г.р. После допроса мужчин отпустили.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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