На стройке в Вильнюсе погиб рабочий-иностранец

30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.
30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Во вторник вечером, около 17 часов, в Вильнюсе, на ул.Укмерге столкнулись автомобили BMW X1 и Audi A3. В результате аварии пострадали четыре человека, два участника ДТП были пьяными. Кроме того, у них обнаружены шприцы.
Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.
В трансформаторной будке погиб житель Йонавского района. Работники компании ESO 28 мая утром отправились по вызову, связанному с проблемами с поставками электроэнергии и обнаружили в трансформаторной будке труп мужчины.