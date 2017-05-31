На стройке в Вильнюсе погиб рабочий-иностранец

 (6)
ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 08:39
30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.
© Fotolia
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

На стройке в Вильнюсе погиб рабочий-иностранец (6)

На стройке в Вильнюсе погиб рабочий-иностранец
30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пьяная компания в Вильнюсе устроила аварию: пострадали 4 человека (3)

Пьяная компания в Вильнюсе устроила аварию: пострадали 4 человека
Во вторник вечером, около 17 часов, в Вильнюсе, на ул.Укмерге столкнулись автомобили BMW X1 и Audi A3. В результате аварии пострадали четыре человека, два участника ДТП были пьяными. Кроме того, у них обнаружены шприцы.

В Вильнюсе пьяного водителя "остановила" стена храма

В Вильнюсе пьяного водителя остановила стена храма
На ул. Аушрос Варту в стену храма врезался автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Мать пожаловалась в полицию на детей за то, что они мешали ей пить (4)

Alkoholizmas
Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.

Погиб забравшийся в трансформаторную будку мужчина (13)

Погиб забравшийся в трансформаторную будку мужчина
В трансформаторной будке погиб житель Йонавского района. Работники компании ESO 28 мая утром отправились по вызову, связанному с проблемами с поставками электроэнергии и обнаружили в трансформаторной будке труп мужчины.
Facebook друзья
Rambler's Top100