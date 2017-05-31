30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.

На стройке в Вильнюсе погиб рабочий-иностранец 30 мая, в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Григалаукё, на стройплощадке с неогороженного балкона упал рабочий польской компании гражданин Украины (1972 г.р.). От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пьяная компания в Вильнюсе устроила аварию: пострадали 4 человека Во вторник вечером, около 17 часов, в Вильнюсе, на ул.Укмерге столкнулись автомобили BMW X1 и Audi A3. В результате аварии пострадали четыре человека, два участника ДТП были пьяными. Кроме того, у них обнаружены шприцы.

В Вильнюсе пьяного водителя "остановила" стена храма На ул. Аушрос Варту в стену храма врезался автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Мать пожаловалась в полицию на детей за то, что они мешали ей пить Полицейские, которым приходится забирать у пьянствующих родителей детей, кажется, повидали немало, однако случай в Лаздийском районе их очень удивил - мать попросила забрать детей, которые мешали ей пить.