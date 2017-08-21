На столичной ул. Антакальнё произошла перестрелка

ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 22:12
21 августа на столичной ул. Антакальнё, в Вильнюсе, гремели выстрелы. В пиццерии Charlie Pizza на ул. Антакальнё произошел конфликт между молодыми людьми, один из них применил оружие.
Susišaudymas Vilniuje, Antakalnio gatvėje
© DELFI

По данным полиции, 21 августа, в 18.45 ч. было получено сообщение о стрельбе на ул. Антакальнё.

Одного из подозреваемых полиция задержала сразу. Он давно уже известен полиции.

Конфликт произошел между молодыми людьми, пострадала женщина, которая в конфликте не участвовала. Опасность ее жизни не угрожает.

Задержаны четверо участников конфликта, было изъято оружие, из которого, как предполагают, стреляли. Полиция подтвердила, что изъято боевое оружие.

Операцией по задержанию подозреваемых руководил заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Антоний Микульский. Он сказал журналистам DELFI, что пострадавшая получила легкую травму.

Полиция на месте происшествия опросила очевидцев, выясняла обстоятельства происшествия.

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Susišaudymas Vilniuje, Antakalnio gatvėje
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