На службу нетрезвым явился заместитель комиссара Тельшяйского округа

2 января на службу пьяным явился заместитель главного комиссара Тельшяйского округа Линас Шпакаускас, он был отстранен от службы.

По данным Департамента полиции, в крови Шпакаускаса было 0,42 промилле. Начата служебная проверка.

Сообщили и о еще одном полицейском, который явился на службу нетрезвым. 3 января на службу нетрезвым пришел старший патрульный службы реагирования КП Рокишкского района А.С. (1977 г.р.), в его организме было 0,45 промилле.

Его также отстранили от службы, начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что оба полицейских могут лишится работы.

"Не будут работать в полиции. Ни тот, ни другой", – сказал он.