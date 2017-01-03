На службу нетрезвым явился заместитель комиссара Тельшяйского округа

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 09:35
2 января на службу пьяным явился заместитель главного комиссара Тельшяйского округа Линас Шпакаускас, он был отстранен от службы.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

По данным Департамента полиции, в крови Шпакаускаса было 0,42 промилле. Начата служебная проверка.

Сообщили и о еще одном полицейском, который явился на службу нетрезвым. 3 января на службу нетрезвым пришел старший патрульный службы реагирования КП Рокишкского района А.С. (1977 г.р.), в его организме было 0,45 промилле.

Его также отстранили от службы, начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что оба полицейских могут лишится работы.

"Не будут работать в полиции. Ни тот, ни другой", – сказал он.

BNS
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