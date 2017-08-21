На принадлежащем Литве пароме застряли 12 беженцев

Данный паром в данный момент сдан в аренду украинской компании Ukrferry и курсирует между Стамбулом и Черноморском. Оказалось, что беженцы перемещаются на пароме бесплатно уже несколько недель - с конца июля.

Представители DFDS Seaways уверяют, что они представляют угрозу и для команды, и для пассажиров, однако у них нет документов, поэтому они могут высадиться ни в одной стране мира.

Попали нелегально

"Мы их обнаружили на открытой палубе по пути из Турции в Украину", - сказал DELFI исполнительный директор DFDS Seaways Йонас Назаровас.

По его словам, беженцев заметили уже вне территориальных вод Турции, через несколько часов после начала рейса.

"4 беженца утверждают, что из Алжира, 8 говорят, что из Палестины. Однако после расследования выяснилось, что последние - марокканцы. Это мужчины, совершеннолетние, но довольно молодые", - рассказал собеседник.

Застряли на пароме

Хотя путь из Стамбула с Черноморск длится всего 21-24 часа, беженцы застряли на пароме.

"Их никто не принимает, к сожалению. Все они, по сути, без документов - сознательно или нет. Я бы сказал, что, скорее всего, сознательно. Ни Украина, ни Турция их обратно не принимают, пока у них не будет действительного дорожного документа. Для того, чтобы их получить, мы, в первую очередь, должны установить их реальную личность. Это непросто, поскольку, вы заметили, они обманывали и в первый раз - со страной. Личность нескольких людей мы вроде бы и установили, но с другими еще не работали", - пояснял Й.Назаровас.

На вопрос, была ли окончательной целью беженцев Украина, представитель DFDS Seaways заверил, что они говорят лишь об одном - Европе.

Понадобилась охранная служба

Й.Назаровас не скрывает, что беженцы представляют опасность и для команды, для и для пассажиров, и сами для себя.

"Они требуют нужной им цели, но, к сожалению, не в наших силах это им предоставить. Было несколько агрессивных проявлений, поэтому нам пришлось нанимать охранную службу, которая присматривает за каютами, в которых они проживают", - говорит он.

DFDS Seaways предоставила беженцам места для ночлега, кормит их, помогает одеждой, помогла связаться с врачом.

Не знает, куда обращаться

Й.Назаровас сказал, что просил о помощи в данной ситуации и у клиентов Ukrferry, и у страховщиков, у портов Украины и Турции, миграционных служб, МИД Литвы, представителей ООН в Турции и Украине.

"Все пытаются показать усилия, но пока что результат не достигнут", - сказал собеседник.

По его словам, парадокс в том, что DFDS Seaways ответственна за здоровье и жизнь беженцев, пока они находятся на пароме.

"Каким-то образом мы должны достигнуть решения, найти страну, в которую они согласились бы въехать и та страна согласилась бы их принять", - отметил он.