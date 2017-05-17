На пляже в Смильтине на обнаженную женщину напал мужчина

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ru.DELFI.lt
среда, 17 мая 2017 г. 17:06
Клайпедская полиция разыскивает агрессивного бородатого мужчину, который 16 мая, в 14.30 ч. на женском пляже в Смильтине напал на 52-летнюю женщину и избил ее.
© DELFI / Tomas Vinickas

Сначала мужчина бросал в загоравшую обнаженную женщину палкой. Потом схватил ее, стал трясти, бить, таскать за волосы и в конце распылил у нее на груди слезоточивый газ.

Пострадавшая сказала, что мужчине было 45-50 лет, он был среднего телосложения, смуглый, волосы черные и курчавые, у мужчины была длинная борода темного цвета. На правой руке - большая татуировка. У мужчины был синий клетчатый рюкзак.

Всех, кто видел подозреваемого, просят звонить по номеру 112.

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